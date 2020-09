Do nového stanového tábora na řeckém ostrově Lesbos už se přesunulo zhruba 9000 žadatelů o azyl, a to deset dní poté, co tam lehl popelem nechvalně proslulý utečenecký tábor Moria.

S odkazem na místní úřady o to dnes informovala agentura Reuters. Požár vypukl v Morii 9. září, v táboře žilo asi 12.000 lidí, což několikanásobně přesahovalo jeho zamýšlenou kapacitu.

Obyvatelé zařízení pocházeli převážně z Afghánistánu, Sýrie a různých afrických zemí. Většina z nich zůstala po požáru bez pitné vody, jídla a přístupu k hygienickým zařízením. Podle úřadů však nikdo při neštěstí neutrpěl zranění.

Asi 9000 lidí se teď nově usídlilo v novém táboře Kara Tepe, který vyrostl nedaleko přístavu Mytilini. Několik set se jich také přesunulo do komunitního centra, které provozuje jedna z nevládních organizací. (ČTK)