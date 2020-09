Republikáni mají povinnost neodkladně nahradit soudkyni Nejvyššího soudu Ruth Baderovou Ginsburgovou, která v pátek zemřela. Na Twitteru to dnes napsal americký prezident Donald Trump.

Šéf senátních republikánů Mitch McConnell se už v pátek zavázal, že prosadí hlasování o nástupkyni Ginsburgové, pokud prezident navrhne svého kandidáta. Opoziční demokraté postup vládnoucí strany kritizují a tvrdí, že s hledáním náhrady je lepší počkat do dalšího volebního období.

„Byli jsme zvoleni do vlivné a významné pozice, abychom činili rozhodnutí pro lidi, kteří nás tak pyšně zvolili. Za nejdůležitější z toho je už dlouho považován výběr soudců do Nejvyššího soudu Spojených států. Jsme k tomu zavázáni, a to neprodleně!“ napsal prezident v příspěvku adresovaném Republikánské straně. (ČTK)