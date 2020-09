Účastníci protirasistických demonstrací v USA mohou čelit obžalobě za pobuřování. Americkým prokurátorům to minulý týden navrhl ministr spravedlnosti William Barr. Neobvyklé obvinění může dle americké ústavy znamenat i vysoké tresty.

Protestující za iniciativu Black Lives Matter, která ožila koncem května kvůli policejnímu násilí a smrti Afroameričana George Floyda v Minneapolisu, mohou být souzeni za tzv. „sedition charge“. Jedná se o přečin, za který byly v posledních dekádách odsouzeny pouze jednotky lidí.

Více než dvě stovky zatčených se možná budou muset hájit proti obvinění z federálních přečinů, obvinění z pobuřování je totiž součástí prvního dodatku americké ústavy jako obecná ochrana vlády již od konce 18. století.

V praxi se může týkat velezrady, veřejného hanobení státu a dalších vážných protivládních činů. V některých zemích je pobuřování součástí právního řádu jako prostředek cenzury – jako například v novém bezpečnostním zákoně v Hongkongu.

V Minnesotě, Oregonu i dalších amerických státech docházelo začátkem léta k násilí ze strany represivních složek i protestujících, docházelo také k rabování a ničení obchodních výloh.

Nejmenovaní američtí státní zástupci snahu o obvinění z pobuřování považují za alarmující. Aby protestující skutečně mohli tomuto obvinění čelit, musela by obžaloba prokázat, že pro stát představovali bezpečnostní riziko a že existovala konspirace za účelem útoku na vládní instituce.

V případě viny by obžalovaným hrozilo až 20 let vězení. (Seznam Zprávy, The Wall Street Journal)