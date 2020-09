Premiér Andrej Babiš (ANO) souhlasí s aktivací Ústředního krizového štábu. Vyslyšel prý volání hejtmanů a krajů, podle kterých spolupráce mezi ministerstvem zdravotnictví, Integrovaným centrálním řídícím týmem a kraji „není ideální“.

„Krizový štáb jsme měli v první vlně, má zkušenosti. Hejtmani si přejí spolupráci s panem Hamáčkem. Je to vyzkoušené,“ uvedl premiér.

Podle jeho slov ale bude třeba, aby krizový štáb doznal změn, jednat chce například o komisích, které budou součástí.

„Za první vlny měl štáb úplně jinou roli, nakupoval hlavně ochranné prostředky. Teď je úplně jiná situace, je potřeba připravit se na různé scénáře, proto jsem s tím nakonec souhlasil. Měla by to být platforma pro spolupráci krajů, jednotlivých resortů a Integrovaného centrálního řídícího týmu,“ dodal s tím, že v čele štábu by měl znovu stanout ministr vnitra Hamáček.