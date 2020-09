Ryanair v říjnu omezí další pětinu letů. O stejné množství snížila aerolinka lety na září a říjen už dříve, k další redukci přikročila na základě poklesu zájmu cestovatelů a kvůli novým karanténním opatřením.

We call on the Irish Government to stop damaging air travel and immediately align Ireland’s green list with the EU Commission’s traffic light system🚦👇https://t.co/lDknFcYfAK

— Ryanair Press Office (@RyanairPress) September 17, 2020