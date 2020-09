Nové vedení města Kladna v čele s primátorem Milanem Volfem dnes odvolalo z čela tamního divadla Irenu Žantovskou. Do funkce by se měl vrátit Jan Krafka, který skončil za bývalé městské rady. Podle Žantovské se jedná o politickou záležitost.

O plánu Žantovskou vyměnit mluvil Volf na pondělním zastupitelstvu poté, co byl po odvolání Dana Jiránka (ODS) zvolen primátorem. „Já za sebe mám svědomí čisté,“ řekla Žantovská s tím, že všechny inscenace se pod jejím vedením podařilo uskutečnit včetně náročného muzikálu Monty Python’s Spamalot. V období epidemie koronaviru divadlo uskutečnilo například nový projekt Divadlo v parku a řadu dalších.

„Já to vnímám jako politickou záležitost. Chápu, že to patrně na Kladně tak chodí,“ dodala Žantovská s tím, že respektuje, že divadlo je srdeční záležitostí současného primátora, ale zároveň to vnímá jako „osobní vendetu,“ která je plná emocí.

Vedení Kladna minulý rok Krafku odvolalo, podle tehdejšího vedení města v čele s Jiránkem byla důvodem hospodářská ztráta divadla a nevýhodnost některých uzavřených smluv. Po odvolání Krafky byli divadelníci ve stávkové pohotovosti, Volf tehdy uvedl, že Krafka byl jako jednatel bravurní.

Situaci v divadle minulý rok popsal Deník N.

Žantovská byla do funkce jmenována po absolvování konkurzu, byla jedinou uchazečkou. Na základě konkurzu byl tehdy vybrán i umělecký šéf a dramaturg. (ČTK)