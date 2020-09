Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) vyjednal při dnešním jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) posílení rozpočtu resortu na rok 2021 zhruba o 300 milionů korun na živou kulturu.

Novinářům to řekl po schůzce na ministerstvu financí. Podle Schillerové do kapitoly naplánované dosud na zhruba 14,7 miliardy korun přibude 307 milionů. Úřad navíc plánuje uspořit až pět procent svých provozních nákladů, což činí tři miliony korun.

Zaorálek uvedl, že živou kulturu v regionech, například tamní divadla, orchestry a muzea, považuje za klíčovou. „Já vnímala, že živá kultura je něco, co je pro pana ministra velice důležité, tam směřovala nejvyšší částka posílení na celkových 400 milionů korun,“ řekla novinářům Schillerová.

Další přidané peníze se týkají příspěvkových organizací, jako jsou Národní památkový ústav či Národní divadlo, dodala ministryně. „Dohodli jsme se, že to budeme dělat jako v tomto roce, kdy jsme se těmi příspěvkovými organizacemi zabývali a já dostal prostředky na posílení, když to bylo třeba. Tak mám příslib, že i v příštím roce budeme situaci sledovat. A pokud by se nevyvíjela příznivě, tak se budeme bavit, jak to posílit,“ uvedl Zaorálek. Základní kostru státních organizací podle něj nesmí zlikvidovat covid-19. (ČTK)