„Zhruba 90 procent ředitelů škol se s rouškami ve třídách smíří, nebo je dokonce vítá,“ zhodnotil pro Deník N ředitel ZŠ Klánovice Michal Černý, který je zároveň prezidentem Asociace ředitelů základních škol čítající asi 200 členů.

„Dělal jsem si v rámci naší asociace průzkum a z něj vychází, že zhruba deset procent ředitelů by bralo roušky ve třídách negativně. Něco přes deset procent by to vítalo s tím, že jim ministerstvo pomohlo se rozhodnout. A zbytek ředitelů by to akceptoval s tím, že zdravotníci asi vědí, co dělají,“ shrnul Černý.

„Takže je to pro nás sice nepříjemné, ale akceptujeme to,“ shrnul ředitel a upozornil na to, že nejhorší je pro školy aktuálně nejasnost okolo koronavirových opatření. „Jsme v pozici, že některé věci nesmíme rozhodnout a lidé to nechápou. Takže pak jsme za pitomce, kteří se nedokážou rozhodnout. Přitom my jako ředitelé vlastně nesmíme k některým krokům přistupovat, dokud je ministerstvo zdravotnictví, vláda nebo hygiena nevyhlásí,“ upozorňuje Michal Černý.

Ředitelé škol podle něj proto volají po jistotě a přesnosti pokynů. „Očekávali bychom, že pokyny budou takové, abychom neměli další otázky. Například co se týká školních výjezdů, tělocviku, zpívání…“ vyjmenovává ředitel.