Od půlnoci z pátku na sobotu budou muset být hospody a restaurace zavřeny mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. Mimořádné opatření platí po celé České republice. Dosud bylo v platnosti jen v některých regionech.

Největší počet nakažených je ve věkové skupině 20 až 29 let. Jsou to lidé, pro které není nemoc nijak zásadně riziková, ale jsou to lidé, kteří mohou vytvářet další nakažené,“ řekl na tiskové konferenci ministr Adam Vojtěch.