Pražský hrad navrhl změnit zákon o svobodném přístupu k informacím tak, aby odmítnuté žádosti o informace posuzoval v případě Hradu jako nadřízený orgán kancléř Vratislav Mynář. Nyní je posuzuje Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Nynější podoba zákona platí asi devět měsíců a Hrad usiluje o návrat do stavu, který byl před ní. Napsal to dnes server iROZHLAS.cz.

Pražský hrad návrat k dřívějšímu stavu, kdy se žadatel o informace musel po odmítnutí obrátit na soudy, navrhl v připomínkovém řízení k chystané novele informačního zákona. Ministerstvo vnitra změnu, kterou podle něj požadovala také Bezpečnostní informační služba (BIS), do novely vloží. „Ministerstvo vnitra se nakonec těmto požadavkům po konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který je nadřízený správní orgán podle aktuálního znění daného ustanovení, rozhodlo vyhovět,“ uvedla Hana Malá z tiskového odboru ministerstva.

ÚOOÚ se podle vyjádření svého šéfa Jiřího Kauckého kloní k tomu, že z nynějšího systému by měla být vyjmuta moc zákonodárná, moc soudní a prezident republiky. Kaucký na Twitteru napsal, že jde o ústavní důvody a vyjmuty by měly být orgány, kterým by jeho úřad „neměl být nadřízen“ kvůli dělbě moci. (iRozhlas)