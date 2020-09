„Myslím, že se spletl,“ řekl prezident Trump o šéfovi vládního Centra pro kontrolu nemocí CDC Radcliffovi. Ten před tím senátorům na slyšení v Kongresu řekl, že americká veřejnost může počítat s vakcínou ve druhé či třetí čtvrtině roku 2021.

Donald Trump ale tvrdí, že vakcína na koronavir bude už v říjnu. „Má nesprávné informace. Zavolal jsem mu a zřejmě to popletl a dostal zmatené zprávy,“ řekl o Radcliffovi prezident.

“I think he made a mistake when he said that.”

Trump says CDC Director Robert Redfield was “confused” when he said November/December would be when a vaccine could be available and that general public won’t get it til next year. pic.twitter.com/jvt6Y98wEV

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 16, 2020