Obyvatelé ostrova Plash v americké Alabamě, kterou postihly silné záplavy po úderu hurikánu Sally, spatřili zhruba třímetrového aligátora, který plaval kolem jejich domu. Zatoulaného aligátora natočili na video. (ABC News)

"This is outside of our window!" Residents of Plash Island, Alabama, spotted what appears to be a 10- to 12- foot alligator swimming outside their home after Hurricane Sally made landfall nearby. https://t.co/sFqJR98TB5 pic.twitter.com/Im60FBMzrO

— ABC News (@ABC) September 17, 2020