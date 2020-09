Firma, která by měla jako první na český trh dodávat tzv. LAMP testy, ve vyjádření pro Deník N uvedla, že cena testu by měla být poloviční proti té současné. Tyto testy by podle vládního zmocněnce Romana Prymuly měly přinést od října zlom v testování.

Prymula to řekl začátkem září na semináři o telemedicíně.

„Naše testy budou hotové do jedné hodiny. Cenu kompletního testu jako výrobce kitu neurčujeme, ale předpokládáme, že by výsledná cena mohla být zhruba poloviční oproti stávajícím PCR testům,“ řekl Deníku N Ladislav Burýšek, jednatel firmy Protean, která bude mít jako první certifikovanou diagnostiku SARS-CoV2 založenou na metodě RT-LAMP a vyrobenou i vyvinutou v České republice.

Tyto LAMP testy mají mít stejnou vypovídací hodnotu jako klasické PCR testy, za které pojišťovna proplácí necelých 1700 korun, samoplátci za ně často platí víc.

Metodu, kterou nové LAMP testy využívají, popsal Deníku N před časem v rozhovoru podrobně virolog Jiří Černý, jehož tým na vývoji podobných testů také pracuje.

Firma je připravená v první „várce“ dodat na trh 10 tisíc testů. „Postupně plánujeme navyšovat výrobu až na 10 tisíc testů denně,“ uvádí Burýšek. O výhodách LAMP testů mluvil v obecné rovině virolog Černý, zejména o nižší ceně a zrychlení.

„Test je hotový do jedné hodiny, je levnější (levnější chemikálie, není potřeba žádný drahý přístroj, lze udělat v každé klinické laboratoři),“ uvádí zástupce výrobce. „Výsledky se dají odečíst okamžitě prostým okem. Test je průchodnější, lze analyzovat stovky až tisíce vzorků najednou.“

Na otázku Deníku N, jak spolehlivé a citlivé testy jsou (tedy jakou míru falešné negativity/pozitivity vykazují), zástupce firmy odpověděl. „V současnosti se dokončuje validační proces, přesné výsledky mi zatím nejsou známy, ale jak spolehlivost, tak i citlivost testů je hodně přes devadesát procent. Testy budou v prodeji od října,“ říká Burýšek.