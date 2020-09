Hurikán Sally během noci zesílil na druhý stupeň, ale na Alabamu podle výpočtů dopadne v síle stupně prvního. Pohybuje se pomalu, což znamená, že shodí značné množství vody. Jižní Alabamu a severní Floridu zřejmě čekají silné záplavy. (NBC)

NEW 130 AM CDT: A special advisory has been issued for #Sally, which now has 105-mph winds. Historic, life-threatening flooding is likely along portions of the northern Gulf Coast during the next few hours. More at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6thrVb8wVl

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 16, 2020