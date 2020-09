Většina žáků jihočeských škol zřejmě bude od pondělí povinně nosit roušky i během výuky. Nové opatření dnes projednala bezpečnostní rada kraje.

Nařízení, které má snížit šíření koronaviru, se týká žáků druhých stupňů základních škol, středních škol a studentů vysokých škol. Vyplývá to z dnešního jednání bezpečnostní rady kraje.

„Je to reakce na to, jak se šíří koronavirus právě ve školách. V současnosti jich jsou v kraji přibližně čtyři desítky (škol), kdy se u žáků nebo pedagogů nákaza projevila,“ řekla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. K záležitosti se podle ní ještě vyjádří ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví. „Pokud s tím budou (ministerstva) souhlasit, můžeme (krajská hygienická stanice) to nařízení vydat,“ řekla Kotrbová. (ČTK)