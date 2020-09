Ledovec na hoře Marmolada, nejvyšším vrcholu italských Dolomit, by mohl kvůli globálnímu oteplování do 15 let zmizet. Před 10 lety ztrácel ledovec ročně 5 hektarů ze své rozlohy, za poslední tři roky to bylo pokaždé 9 hektarů. (irozhlas.cz)