Ve věku 83 let zemřel bývalý prezident Mali, který zemi vládl 22 let. O jeho úmrtí informovala rodina. (AFP)

#BREAKING Moussa Traore, who led Mali for 22 years until 1991, has died aged 83: family pic.twitter.com/iH6CRZabdl

— AFP news agency (@AFP) September 15, 2020