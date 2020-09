V Bejrútu vypukl třetí požár během týdne. Plameny pohltily nákupní centrum Beirut Souks poblíž přístavu, kde před šesti týdny ničivá exploze připravila o život bezmála 200 lidí. Počet aktuálně zraněných ani příčina zatím nejsou známy. Budova byla postavena podle návrhu architektky Zahy Hadidové. (BBC)

Happening now: Fire in #Beirut Souks, reportedly at new Aishti store & Zaha Hadid building. pic.twitter.com/m3Pdh5NV1H

— Beirut.com (@BeirutCityGuide) September 15, 2020