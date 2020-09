Ministerstvo financí letos očekává pokles ekonomiky ve výši 6,6 procenta. Naopak v příštím roce by tuzemské hospodářství mělo růst tempem 3,9 procenta. Vyplývá to z makroekonomické prognózy. Pokles bude větší, než se původně očekávalo.

Se deficitem budou hospodařit také veřejné instituce, dosáhne 6,4 procenta. S ohledem na rekordní schodek rozpočtu poroste rovněž dluh, a to na úroveň 39,4 procenta HDP. (MFČR)