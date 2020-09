Fotografie, kde si německá policie sundává helmy na protestech v Berlíně jako vyjádření solidarity s demonstranty, je falešná. Fotografie byla pořízena v Chemnitzu v roce 2018 během demonstrací krajní pravice. Snímek nyní na sociálních sítích sdílely stovky lidí.

Berlin police remove helmets in solidarity with protesters? 🇩🇪

False: The photo was taken in Chemnitz during a far-right rally in 2018https://t.co/CyWV7tjGw6

— AFP Fact Check 🔎 (@AFPFactCheck) September 15, 2020