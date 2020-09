Nizozemsko zařadilo Prahu mezi rizikové regiony. Lidé cestující z české metropole se mají po vstupu do země odebrat na 10 dní do karantény, i když nemají příznaky nemoci covid-19. Cestovatelů z ostatních částí ČR se to netýká.

„Určité kategorie cestujících nemusí absolvovat karanténu, pokud nemají příznaky onemocnění. Jedná se především o cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště, a dále o osoby v určitých profesích poskytujících základní služby a osoby cestující za prací,“ informovalo ministerstvo zahraničí na svém webu.