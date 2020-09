Vláda by během zítřka měla schválit kurzarbeit. Zatím k tomu třikrát nedošlo kvůli podmínkám náhrad. „Cílem je mít program, který bude fungovat lépe než antivirus, abychom byli připraveni na případné otřesy a nemuseli řešit masovu nezaměstnanost,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Spuštění je podle ministryně reálné od 1. listopadu. „Doba, kdy lidé nepracují, by měla být využita na to, aby se vzdělávali. Je extrémně důležité, aby jen neseděli doma,“ doplnila. Bonifikace náhrady mzdy by měla být podle Maláčové 70procentní.