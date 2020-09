Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zrušil zítřejší cestu do Německa, kde měl jednat se svým protějškem Heiko Maasem. Moskva to vysvětlila tím, že Berlín změnil Maasův program a na schůzku zbylo jen 1,5 hodiny.

Šéfdiplomaté by tak podle ruského ministerstva nestihli projednat klíčová předjednaná témata. Rusko-německé vztahy jsou nyní v krizi i kvůli případu Alexeje Navalného, který byl otráven vojenským jedem novičok. (RBK)