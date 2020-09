Na Slovensku od 14.00 jedná Ústřední krizový štáb o tom, jestli Česko zařadí mezi nebezpečné země. Štáb zatím nerozhodl. Výjimečnost jednání dokládá i přítomnost slovenského premiéra Igora Matoviče.

Deníku N to řekl náměstek ministerstva zahraničí Martin Smolek. „I kdyby výsledek padl, tak to posvěcuje ústřední hygienik a předpokládáme, že by to neudělal dnes, nebo zítra, kdy je na Slovensku státní svátek, ale až ve středu. Může se ale stát cokoli,“ shrnul Smolka.