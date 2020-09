Od příštího pondělí by měl být spuštěn elektronický formulář pro příjezdy z rizikových zemí do České republiky. Z Evropské unie se to týká návratů ze Španělska, u kterých je, nově včetně Kanárských ostrovů, nutná karanténa či negativní test na onemocnění covid-19.

Na tiskové konferenci po jednání vládní rady pro zdravotní rizika to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Chceme mít přehled o tom, že tito lidé přijíždějí z rizikové země a že se podrobili testu do 72 hodin, jak je stanoveno v ochranném opatření, nebo se podrobili karanténě. Dnes přehled není ideální. Pracujeme na tom i s ministerstvem vnitra, aby byla povinnost leteckých společností, které budou přijímat pasažéry do letadla, aby tito lidé měli daný elektronický formulář řádně vyplněný a my měli evidenci o tom, kdo přijíždí z rizikových zemí,“ řekl ministr. (ČTK)