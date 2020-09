Vojtěch: Čtvrtina lůžek intenzivní péče je volná, chceme eliminovat „bezrizikové karantény“

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: Aktuálně má Česká republika více než čtvrtinu volných lůžek intenzivní péče. Situace se ale může měnit, takže ji musíme stále sledovat a to je největší priorita.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Foto: Ondřej Deml, ČTK

Volných je podle ministra i 58 procent plicních ventilací.

Vojtěch také uvedl, že ministerstvo chce eliminovat „bezrizikové karantény“. „Bavíme se o tom, že nebudeme umísťovat do karantény lidi, kteří nosí roušky nebo respirátor, pokud se setkají s pozitivním, který má rovněž nasazenou roušku. Za předpokladu, že jsou takoví lidé asymptomatičtí,“ řekl ministr na tiskové konferenci Rady vlády pro zdravotní rizika.

Do karantény nebudou muset lidé, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19 a setkají se s pozitivně testovanou osobou. „Odborníci se shodli, že 90 dní po nemoci má každý imunitu,“ dodal Vojtěch.

Premiér Andrej Babiš vyzval k nošení roušek. „Chci všechny poprosit, aby byli solidární a nosili roušky, odpor je hlavně u mladých lidí, plno jich ale chápe, že mohou ohrozit rodiče nebo prarodiče. Četl jsem reportáž z pražských barů, kde se to nedodržuje. Tam by to měli kontrolovat. Nepředpokládám, že hygiena, spíš policie,“ řekl premiér s tím, že vir se vrátil hlavně ze zahraničí a akcemi, jako Techtle Mechtle a dalšími.

Ministr Vojtěch k rouškám dodal, že vnímat roušku jako omezení svobody je absurdní. „Nemáme jinou prevenci než roušky, dezinfekci a odstup. Nošení roušek nám naopak může svobodu přinést. Pokud tady budou taková čísla, naše svoboda může být výrazně omezena, mějme na paměti, že roušky nám mohou svobodu přinést, protože jedině tak jsme schopni zpomalit epidemii a vlnu, kterou vidíme,“ řekl.