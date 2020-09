Bermudské ostrovy zasáhl hurikán Paulette, který dosáhl kategorie jedna. V oblasti se objevují nárazy větru o rychlosti až 150 km/h. Hurikány zasahují ostrovy jen vzácně. Od roku 1850 jich přes Bermudy přešlo méně než 10. (AP)

For the 2nd time on record, the Atlantic has 5+ tropical cyclones (tropical depression (TD) or stronger) simultaneously: #Hurricane #Paulette, TD #Rene, Tropical Storm #Sally, Tropical Storm #Teddy and TD21. Other time was from September 11-14, 1971. pic.twitter.com/9ET1OoxE6f

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 14, 2020