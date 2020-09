Pražská energetika potvrdila výpadek elektřiny

Pražská energetika potvrdila krátký výpadek elektřiny, který v neděli hlásili obyvatelé Prahy 3, 8, 9 a 10. Příčinou byla technická závada na měniči v rozvodně Malešice, což způsobilo krátký výpadek v částech Praha 8 a 9.

„Z této rozvodny v Malešicích je zásobena i rozvodna Pražačka, krátký výpadek na cca dvě minuty postihl i tuto rozvodnu a tak byli opravdu jen pár minut bez elektřiny i lidé v části Prahy 3 a 10,“ vysvětlil Deníku N mluvčí společnosti Petr Holubec.

„Celý výpadek elektřiny v rozvodně Malešice trval od 21.09 do 21.17 plus pár minut než naběhly všechny distribuční stanice napojené na jednotlivé linky vedoucí z této rozvodny. To znamená, že v cca 21.30 bylo opět vše pod napětím – elektřina byla obnovena z náhradních směrů,“ doplnil Holubec. Oprava podle něj bude probíhat v těchto dnech, zákazníků už by se neměla nijak dotknout.