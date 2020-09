Babiš: Samoplátců je mezi testovanými na koronavirus asi 40 procent. Vojtěch vyzývá lidi, aby se nechodili testovat zbytečně

Samoplátců je mezi lidmi testovanými na covid-19 podle premiéra Andreje Babiše (ANO) asi 40 procent. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vyzval občany, aby se nechodili testovat zbytečně.

Babiš se nezdráhal v přímém televizním přenosu podrobit skoro policejnímu výslechu svého ministra Vojtěcha a vypeskovat ho jako školáka, který má prozradit, kdo ho navedl k lumpárně, u níž ho přistihli. Foto: ČTK

„Šedesát procent lidí je indikovaných hygienou,“ uvedl Babiš. V médiích a na sociálních sítích se objevují případy, kdy lidé byli v kontaktu s pozitivně testovaným, ale hygienici ho nevyhodnotili jako dost rizikový, a lidi na test neposlali. Takoví lidé se pak většinou nechávají testovat sami a test si platí. Další případy samoplátců jsou i lidé, kteří nechtějí čekat několik dní na telefonát z hygieny, když vědí, že se s nakaženým setkali.

„Aktuálně máme v Praze 18 testovacích míst, jsou poměrně výrazně vytížená,“ uvedl ministr. Žádá proto, aby lidé zvažovali, jestli je nutné se testovat „jen pro jistotu“. „Měli by mít jasné důvody. Ale nemůžeme nikomu bránit, aby se otestovat nechal. Budeme se snažit kapacity dál navyšovat,“ řekl Vojtěch. Posílit je podle něj možné například odběrové místo ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a zapojit by se mohla také Nemocnice Na Františku v Praze 1.

Členové vlády to řekli na tiskové konferenci k preventivní akci Stan proti melanomu. Zejména v Praze jsou testovací místa velmi vytížená. Zatím nejvíc bylo za den provedeno zhruba 18 500 testů, do poloviny října by mohla být kapacita až dvojnásobná. (ČTK)