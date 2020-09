Rakouský tenista Dominic Thiem vyhrál US Open a v sedmadvaceti letech získal svůj první grandslamový titul. Přestože ve finále prohrával 0:2 na sety, Němce Alexandera Zvereva nakonec porazil 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 a 7:6.

It had to be like this – my career was always like the match today – many ups and downs and I love the way it turned out. pic.twitter.com/ksFDgIfws8

