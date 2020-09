Na politické vystoupení Donalda Trumpa ve státě Nevada přišly tisíce lidí, a to i přesto, že podle nařízení tamního guvernéra se nesmí sdružovat víc lidí než padesát. „Měřili jsme teplotu a vyzvali návštěvníky, aby měli roušky,“ uvedli pořadatelé. (KTVN)

Just watched a sea of people rush to the front of the barricades ahead of tonight’s rally in Minden, NV. pic.twitter.com/pawt9D2P3Z

— Mark Meredith (@markpmeredith) September 12, 2020