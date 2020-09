Německo za poslední den registruje 948 nových případů koronaviru, což je o téměř 700 méně než v sobotu. V zemi s 82 miliony obyvatel tak zjistili méně nakažených než v Česku, kde ve stejný den přibylo 1541 případů. Česko je nyní 3. nejhorší v EU.

Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha.

Podle počtu potvrzených případů za 14 dní na 100 tisíc obyvatel je ČR třetí nejzasaženější zemí v EU, horší situace je jen ve Španělsku a Francii.

V Německu se koronavirem dosud nakazilo téměř 260 tisíc lidí. Počet pacientů s covidem-19, kteří zemřeli, se za posledních 24 hodin zvýšil o dva na celkových 9349. Z koronavirové infekce se uzdravilo přes 231 tisíc lidí.

Německo od čtvrtka zařadilo Prahu na seznam rizikových oblastí. Znamená to, že lidé, kteří z Prahy do Německa přijedou musejí mít negativní test na koronavirus nebo nastoupit do karantény. (ČTK)