Tenisové US Open vyhrála podruhé v kariéře Naomi Ósakaová z Japonska. V souboji bývalých světových jedniček zdolala Viktorii Azarenkovou po obratu 1:6, 6:3 a 6:3. Ve dvaadvaceti letech tak slaví svůj třetí grandslamový titul. (WTA)

Your 2020 US Open Champion, @naomiosaka!

The 22-year-old reigns over Azarenka 1-6, 6-3, 6-3 to claim a third Grand Slam title in as many finals. pic.twitter.com/Qu95cvvDSH

— wta (@WTA) September 12, 2020