Antarktida je posledním kontinentem, kde se dosud neobjevil koronavirus. A to díky tomu, že asi tisícovka vědců a dalšího personálu na zdejších mezinárodních stanicích žije půl roku v naprosté izolaci. (AP)

To by se ale mohlo změnit, protože v pondělí mají dorazit z Nového Zélandu desítky nových výzkumníků. Vzhledem k drsnému podnebí a omezené lékařské péči by zavlečení nemoci covid-19 na Antarktidu znamenalo velké problémy, které v reportáži popisuje agentura AP.