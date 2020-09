V Itálii se schyluje k rozsáhlému soudnímu líčení s členy mafiánského klanu ‚Ndrangheta. Jedná se o největší proces svého druhu od poloviny 80. let, soudy mají na stole jména stovek podezřelých.

Policisté a státní zástupci na případu pracovali několik let. V čele žaloby je prokurátor Nicola Gratteri, který je více než třicet let pod policejní ochranou. Soudci mohou do vězení poslat až 450 lidí, kteří se podíleli na trestné činnosti, především se jedná o vydírání, praní špinavých peněz, únosy nebo obchod s drogami.

Policisté stovky členů mafie zatkli minulý prosinec, jednalo se přitom o rozsáhlou mezinárodní akci. Soud začal předběžnými slyšeními v pátek. (France24)