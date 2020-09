Češi se zrušením superhrubé mzdy podle průzkumu společnosti Median spíše souhlasí, i když se zvýší schodek státního rozpočtu. Proti změnám se vyslovilo 33 % dotázaných. Nejčastěji to byli vysokoškolsky vzdělaní lidé z velkých měst, kteří v posledních volbách volili pravicové opoziční strany.

„Pochopitelně jsou to především zaměstnanci, kteří očekávají, že to pro ně bude ekonomicky výhodné, když dojde ke zrušení superhrubé mzdy. Jsou to nejčastěji lidé z menších a středních měst,“ uvedl ředitel společnosti Median Přemysl Čech s tím, že u respondentů téměř nezáleželo na jejich politických preferencích. (iRozhlas)