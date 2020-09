Čínské ministerstvo kultury a turismu připomíná svým občanům, aby kvůli koronaviru necestovali do České republiky.

Chinese Ministry of Culture and Tourism reminded Chinese citizens not to travel to the Czech Republic because of Corona situation there. pic.twitter.com/tFCPv8gVl4

— Effy Zhang 張夢圓 (@EffyZhangmy) September 11, 2020