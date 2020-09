Desítka romských žen dnes poklidným shromážděním před Městskou nemocnicí Ostrava upozornila na problematiku protiprávní sterilizace. Dožadují se zákona, který by neoprávněně sterilizované odškodnil.

Za pořadatele akce to řekla Elena Gorolová.

Připomněla, že za svá práva ženy bojují už téměř dvě desítky let. „Hlavním důvodem dnešního setkání je, aby zákon, který měl být už dávno projednán, šel do Sněmovny. Chceme, aby poslanci už něco dělali a abychom k tomu odškodnění jednou došly, protože je to už mnoho let, co ženy takto bojují, a pořád se nic neděje,“ uvedla Gorolová. Připomněla, že zákon byl předložen už loni, a na další vývoj tak ženy čekají zhruba rok. (ČTK)