Strana zelených si stěžuje České televizi na její průzkum volebního potenciálu. Právě na základě tohoto výzkumu ČT zve hosty do debat. Do některých z nich se přitom dostala i Demokratická strana zelených (DSZ), což je okrajový subjekt. Některé problematické aspekty průzkumu jsme popsali v samostatném textu.

„Na problematičnost průzkumu jsme Českou televizi upozornili už v úterý, po odvysílání včerejší debaty z Libereckého kraje jsme svoji stížnost zopakovali. Kromě problematického výběru subjektů jsme upozornili i na to, že zástupkyně DSZ opakovaně uvedla, že je ze Strany zelených, což není pravda, a moderátor to nijak nekorigoval. Od České televize do této chvíle žádnou reakci nemáme,“ řekl Deníku N spolupředseda Strany zelených Michal Berg.

„Namítáme, že konstrukce toho průzkumu byla chybná. Společnost Kantar na Twitteru uznala, že k těmto záměnám dochází,“ řekl Berg. „Kromě toho jsme ale upozornili, že dle svých vlastních pravidel má ČT možnost složení debat upravit, výzkum není jediné vodítko, ČT má v pravidlech, že bude brát v úvahu i další atributy jako celkové postavení stran, jejich zastoupení ve volených orgánech apod.,“ uvedl spolupředseda Zelených.