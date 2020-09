Premiér Babiš odmítá obvinění, že by blokoval schůzku zástupců zemí V4 s běloruskou opozicí. „Já jsem jen řekl, že to není dobrý nápad. Včera jsem mluvil s maďarským i slovenským premiérem, mají na to stejný názor,“ řekl.

„Zkrátka toto setkání, které bylo navrženo, není ani v souladu s tím, co jsme se domluvili na Evropské radě,“ doplnil premiér.

Premiér dále uvedl, že nepovažuje za vhodné, aby na setkání premiérů V4 byla tisková konference za přítomnosti běloruské opoziční lídryně Svjatlany Cichanouské. „Chceme to řešit celoevropsky,“ řekl Babiš.

„Premiér řekl, že to jednání nechce a nepřeje si ho,“ popsal jeden ze zdrojů s tím, že setkání na poslední chvíli navrhla polská strana.

Pavel Latuško, další z běloruských opozičníků, řekl, že je na Babiše naštvaný. „My si pamatujeme, co to bylo pražské jaro. Pamatujeme si, jak český národ bojoval o svou svobodu. Tehdy i pro vás byla důležitá mezinárodní podpora ne?“ říká v rozhovoru.