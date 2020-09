Victoria Azarenková porazila Serenu Williamsovou na US Open 1-6, 6-3, 6-3. Ve finále se na stadionu Flushing Meadows utká s Naomi Osakaovou. (US Open)

Getting it done 😊 pic.twitter.com/3SurDNAYbD

— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020