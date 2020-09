„Test na covid-19 jako ten těhotenský, který by si člověk udělal doma sám, to je ideál. Tak daleko zatím nejsme, ale nové testy by měly být rychlejší, výrazně levnější a jen ze slin,“ říká virolog Černý. I jeho laboratoř testy vyvíjí.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N