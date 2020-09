Velké řeči a pak podraz.

My už jsme na to od A. Babiše zvyklí, ale lidé, kteří krvácí pro svobodu a demokracii si tohle nezaslouží.

Je to lidská hanebnost, sprostota a zrada.

Upřímně se stydím a přátelům z Běloruska se omlouvám.https://t.co/RNm4e6pSSy

— Tomáš Czernin (@TomasCzernin) September 10, 2020