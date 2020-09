Evropský parlament vyloučil myanmarskou vůdkyni Aun Schan Su Ťij z komunity nositelů Sacharovovy ceny. Su Ťij lidskoprávní ocenění získala v roce 1990, vyřazena je kvůli schvalování vojenské operace proti muslimské menšině Rohingyů. (DW)

The European Parliament suspends Aung San Suu Kyi from its Sakharov Prize community due to her "acceptance of the ongoing crimes against the Rohingya community in Myanmar."

The Parliament awarded Suu Kyi its top human rights prize in 1990. pic.twitter.com/lbs0jEM0se

