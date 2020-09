„Je to smrtící věc. Možná až pětinásobně smrtelnější než chřipka. Roznáší se to vzduchem,“ řekl Donald Trump novináři Bobu Woodwardovi v nahrávkách. Ve stejný den jeho vláda vyslala letadlo s ochrannými prostředky do Číny.

Bob Woodward s prezidentem Trumpem nahrál devět hodin rozhovorů, kterých bylo dohromady osmnáct. Po jejich zveřejnění demokraté vyzývají prezidenta k odstoupení. Foto: Jana Ciglerová, Deník N