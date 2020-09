V libanonském Bejrútu vypukl měsíc od ničivé exploze požár v jednom ze skladů v přístavu. Skladovány jsou v něm podle libanonské armády pneumatiky a olej. Příčina požáru zatím není známá. (Reuters)

#BREAKING: Huge fire breaks out at Beirut's port; incident comes just weeks after massive blast killed at least 190 people

