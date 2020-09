V Česku byly letošní letní prázdniny chladnější než v předchozích třech letech. Průměrná teplota za červenec a srpen byla 18,3 stupně Celsia. Méně bylo i tropických dní. Naopak více pršelo.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) to byly nejdeštivější prázdniny od roku 2014. Stav povrchových vod byl tak na většině území lepší než loni a předloni v létě a celkový stav podzemních vod byl podle meteorologů jednoznačně nejlepší za posledních pět let. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila mluvčí ČHMÚ Martina Součková.

V červenci dosáhla průměrná teplota vzduchu 17,7 stupně Celsia, sedmý měsíc letošního roku byl podle meteorologů druhým nejchladnějším červencem za posledních deset let. Výrazně teplejší byl letos srpen s průměrnou teplotou vzduchu 18,8 stupně Celsia. Jako celek byly letošní prázdninové měsíce chladnější než ve třech předešlých letech. V roce 2017 byla průměrná prázdninová teplota vzduchu 18,7 stupně Celsia, rok poté 20,2 stupně a loni 18,9 stupně Celsia. (ČTK)