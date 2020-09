Donald Trump v prvním vystoupení po zveřejnění nahrávek novináře Boba Woodwarda nepřímo potvrdil jejich obsah. „Já jsem roztleskávač této země. Nechci, aby se lidé báli. Nechci vytvářet paniku,“ vysvětlil, proč se snažil riziko koronaviru zlehčovat. (ABC)

“The fact is I’m a cheerleader for this country, I love our country, and I don’t want people to be frightened. I don’t want to create panic, as you say,” President Trump says when asked if he downplayed the danger of COVID-19 to reduce panic. https://t.co/cqRuItgpQk pic.twitter.com/LWNT4Sd08o

