Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se ve čtvrtek sejde s jedním z vůdců běloruské opozice, bývalým ministrem kultury Pavlem Latuškou.

„Ano, je to tak. Sejdu se s ním,“ potvrdil informace Deníku N ministr Petříček. Schůzku je naplánovaná na čtvrtek odpoledne krátce poté, co Latuška přiletí do České republiky. Ministr se s ním sejde na ministerstvu v prostorách Černínského paláce.

„Běloruská občanská společnost má naši podporu,“ vysvětlil ministr důvody, které ho vedou k setkání s opozičním představitelem.