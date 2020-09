Český fotbalový reprezentant Patrik Schick definitivně opustil AS Řím. Po roce stráveném na hostování v Lipsku přestoupil za 26,5 milionu eur do Leverkusenu, kde včera podepsal pětiletý kontrakt. (Eurofotbal)

🚨 INCOMING TRANSFER 🚨

Czech international Patrik Schick has joined the Werkself on a five-year deal!

He'll wear the number 14 👕 pic.twitter.com/8CEbFBXbQ1

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 8, 2020